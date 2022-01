A dicembre record della differenziata

L’amministrazione comunale ha annunciato una svolta netta nelle percentuali di raccolta differenziata nel comune nel mese di dicembre. L’ultimo mese dell’anno la differenziazione ha registrato la cifra record del 73,05%.

«Un ottimo risultato – si legge in una nota del Comune -, ottenuto grazie al rispetto di semplici regole di corretto conferimento che vanno sempre rispettate per ambire a far crescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata sul territorio».

«Nel corso degli ultimi mesi, come da ordinanza sindacale e su impulso dell’ assessore all’ambiente, Ketty Perrone – spiega sempre il comunicato stampa -, sono stati banditi i sacchi neri ed è stato ribadito l’obbligo di utilizzare le attrezzature assegnate alle utenze in comodato d’uso gratuito al fine di garantire uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta differenziata porta a porta».

«La strada intrapresa è quella giusta – conclude lo scritto dell’Ente - occorre perciò continuare questo percorso virtuoso: differenziare di più e meglio conviene, ne beneficia l’ambiente circostante e il decoro complessivo di tutto il territorio comunale».