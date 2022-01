Il comune in cerca di esperti di toponomastica e storia cittadina: aperte le disponibilità

Il comune di Manduria dovrà nominare quattro cittadini componenti della commissione per la toponomastica cittadina. Per la loro individuazione sarà pubblicato un bando per la ricerca delle disponibilità. I candidati devono essere esperti in storia e cultura del territorio scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama tra i cittadini esperti in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, glottologia, archivistica ed altre materia attinenti la toponomastica. L’incarico è a titolo gratuito e non prevede nemmeno rimborsi spese.

Della stessa commissione faranno parte il sindaco in qualità di presidente e due consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza nominati dall’assemblea consiliare e dipendente dell’ufficio anagrafe con funzioni di segretario verbalizzante.

Il compito della Commissione Toponomastica è quello di esaminare ed esprimere pareri motivati sulle richieste di intitolazione generiche o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare; sulle preferenze da accordare a più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione; sulle iscrizioni commemorative da apporre all’esterno di edifici o in luoghi pubblici o aperti al pubblico; sulle iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Manduria. Le domande di disponibilità dei quattro cittadini esperti scadono il 31 gennaio.

Foto: depositphotos.com