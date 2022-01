Lavori finiti al plesso “Sacra Famiglia”, i bambini possono tornare in sede

Da lunedì prossimo, salvo restrizioni dovute alla diffusione dei contagi da coronavirus, gli alunni della scuola dell’infanzia “Sacra famiglia”, trasferiti provvisoriamente nei plessi scolastici Don Bosco e Enrico Fermi per permettere i lavori di ristrutturazione dei locali, potranno tornare nella sede di via Antonio Bruno.

Dopo la consegna dei lavori da parte della ditta incaricata, il comune ha già affidato incarico ad una ditta per la pulizia straordinaria del plesso.

Al rientro dalle passate vacanze estive, l’impresa non aveva concluso i lavori nel tempo previsto per cui gli scolari furono costretti a spostarsi nei due plessi resi disponibili dall’assessorato alla pubblica istruzione con non senza disagi per le famiglie.