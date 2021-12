Il Museo Civico di Manduria finanziato dal Ministero beni culturali

Il Museo Civico Manduria è stato inserito nella ripartizione dei fondi previsti dalla Direzione generale Musei del Ministero dei Beni culturali che ha destina 5.800 euro a 170 piccoli contenitori museali in tutta Italia, 15 queli pugliesi. «L'assegnazione delle risorse di cui all'incremento del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei - si legge nel comunicato stampa della cooperativa che getsisce il museo - è avvenuta in seguito al riconoscimento della Cooperativa Spirito Salentino in qualità di gestore efficace ed efficiente del museo». L'istruttoria è stata preparata dalla vicepresidente Loredana Ingrosso con qualifica in europrogettazione, già esperta in progettazione di iniziative inerenti al settore della cultura.

«La dottoressa Ingrosso infatti - prosegue la nota stampa -, dopo aver svolto una analisi accurata e uno studio specifico ha allegato alla domanda di partecipazione del bando nazionale una richiesta di contributo completamente strutturata ed orientata alla valorizzazione del Museo Civico». Il contributo sarà destinato alla digitalizzazione del Patrimonio Museale, alla progettazione di Podcast e alla predisposizione di didattica telematica dal Museo Civico di Manduria.

«Queste buone notizie sono ulteriore motivo infine per ribadire il motto del team di gestione: "Nessuno si senta escluso" e dunque, chiunque voglia può aiutarci a fare meglio, ora e sempre», dichiara la presidentessa della cooperativa, Angela Greco.