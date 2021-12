Si dimette il presidente del Comitato di quartiere Don Bosco: “ora spazio ai giovani”

Il presidente del direttivo del “Comitato San Giovanni Bosco” di Manduria, Giuseppe Tatullo, si è dimesso dalla carica che era in scadenza nel mese di febbraio scorso e prorogata per via della pandemia.

«Ho svolto questo ruolo con l’idea di rappresentare un comitato che divenisse uno strumento di approfondimento sulle reali esigenze del quartiere, dando sostegno e voce a coloro che ne avessero bisogno», scrive in un messaggio il presidente dimissionario elencando i successi raggiunti dalla sua presidenza: «Il piano di riqualificazione urbanistica di Piazza Maria Ausiliatrice, via Borsellino e le numerose strade del quartiere rimesse a nuovo».

Il messaggio di Tatullo si conclude con un invito rivolto ai giovani a mettersi in gioco per il bene della comunità.