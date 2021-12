“Il comune non spende tutti gli aiuti per i bisognosi”, Durante scrive nuovamente al Prefetto

La vicenda relativa ai fondi destinati al Comune di Manduria e riservati ai cittadini meno abbienti per combattere le difficoltà provocate dalla pandemia, è tutt’altro che conclusa per l’ex consigliere comunale Arcangelo Durante che denuncia ritardi e inadempienze della pubblica amministrazione.

Durante che già aveva scritto al Prefetto chiedendogli di intervenire per spingere l’amministrazione a fare il suo dovere e pubblicare i bandi per la distribuzione dei fondi avuti dal Ministero competente, è tornato a riscrivere all’ufficio del rappresentante del governo poiché si sarebbe accorto che l’assessorato ai Servizi Sociali del comune Messapico avrebbe ignorato ancora una volta la legge.

«L’amministrazione comunale dopo vari solleciti – scrive l’ex consigliere -, ha distribuito solo i buoni spesa e non tutti i contributi (vedi, canone di locazione e utenze domestiche), previsti dall’articolo 53 della legge 106 /2021. L’amministrazione comunale quindi – prosegue Durante - non avrebbe fatto il proprio dovere, danneggiando tanti cittadini, che non hanno potuto accedere ai contributi a loro riservati da una legge dello Stato».

Durante ha chiesto al prefetto di intervenire per spingere l’amministrazione Pecoraro ad emanare un ulteriore avviso pubblico per distribuire i restanti fondi spettanti che sono ancora disponibili (circa 150mila euro, Ndr) e riservati ai cittadini in stato di bisogno. «Ancora una volta in qualità di semplice cittadino – conclude Durante - mi vedo costretto informare e raffermare un loro diritto quando invece spetterebbe a chi rappresenta un ruolo istituzionale nel consiglio comunale».