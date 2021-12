«Ci si può divertire anche senza sballo!», campagna di Confcommercio Manduria

Come già preannunciato qualche settimana fa subito dopo i gravissimi episodi che hanno visto coinvolti alcuni giovanissimi in preda all’alcol consumato nei locali della movida manduriana, è partita ieri la campagna di sensibilizzazione promossa da Confcommercio Manduria che invita il settore del commercio a rispettare la legge che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minorenni.

In tutta la città e all’interno delle attività commerciali sono comparsi locandine e manifesti ed è stato lanciato l’astag #conlalcolnondiventigrande per dire NO all'uso e all'abuso di alcolici e di qualsiasi sostanza stupefacente. La parola d’ordine della campagna è: «Ci si può divertire anche senza sballo!».

«La legge che regola la materia è molto chiara in proposito di divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni – si sottolinea in una nota diffusa dalla sezione manduriana di Confcommercio -, ma riteniamo occorra una forte azione di prevenzione da parte delle Istituzioni e di tutti quei soggetti attivi che hanno a cuore il futuro dei nostri ragazzi! E noi di Confcommercio ci siamo!».