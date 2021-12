Babbo Natale motorizzato “collaudato” e gratuito, ignorato a Manduria e ricercato altrove

«Mi ero offerto, a titolo completamente gratuito, per fare Babbo Natale (visto anche la mia vera barba bianca e capelli lunghi) per due settimane in piazza Garibaldi donando a mie spese regali ai bambini. Ma evidentemente l'essermi offerto a costo zero e offrendo i regali sempre a mio carico la proposta non è piaciuta».

Il manduriano Gherardo Maria De Carlo esprime così la sua amarezza per non essere riuscito a convincere gli amministratori manduriani ad accettare la sua offerta preferendo spendere fior di quattrini per ingaggiare un figurante con la “Casetta di Babbo Natale” montata lungo il corso XX Settembre costata 8.400 euro per sette giorni di permanenza.

«La mia proposta non ha ricevuto nessuna risposta – insiste De Carlo -, forse perché non chiedevo nessun esborso economico».

La presenza del Babbo Natale con barba e capelli veri, che da diversi anni a bordo della sua grossa moto distribuisce doni ai bambini di varie zone d’Italia, è stata invece molto gradita in altri posti. A Napoli, ad esempio, dove è stato ospite del club Inner Wheel e il 14 e 15 dicembre è arrivato con la sua potente dueruote agli ospedali Santo Bono e al Pausilipon donando regali ai bambini ricoverati svuotando i due sacchi pieni riempiti a sue spese di giocattoli.

Stessa cosa ha fatto nei giorni scorsi a Francavilla Fontana e così farà a Taranto e Lecce.

«Avrei fatto volentieri la stessa cosa nel mio paese, ma chi ci amministra ha preferito fare altro», commenta Gherardo con tristezza.