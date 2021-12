Buoni spesa Covid, le domande sono meno della somma disponibile

L’amministrazione comunale ha approvato la graduatoria degli aventi diritto ai buoni spesa per il sostegno delle famiglie indigenti e colpite dallo stato pandemico. I cittadini che hanno presentato domanda sono stati 1.042, 79 dei quali sono stati esclusi per carenza dei requisiti richiesti dal bando mentre per 963 saranno erogati i buoni spesa già a partire dalle prossime ore. Per sapere se la domanda è stata accolta, gli interessati dovranno consultare il sito istituzionale internet del comune dove si trova un link che porta al portale dedicato dove potranno inserire il numero personale rilasciato al momento della presentazione della domanda e scoprire il proprio posto in graduatoria.

Gli esclusi potranno presentare ricorso direttamente agli uffici comunali oppure per posta elettronica all’indirizzo pec del Comune. Questa volta a differenza del bando precedente, le domande sono state inferiori alle attese per cui la somma prevista di 365mila euro è risultata superiore alla domanda, quindi resteranno circa 150mila euro non spesi, a disposizione dell’amministrazione che li destinerà in futuro sempre per il sostegno dei più bisognosi.

I buoni assegnati variano in baso al numero del nucleo familiare e alle risorse proprie: nucleo monoparentale 100 euro, nuclei composti da due persone 200 euro, nuclei da 3 a 4 persone 300 euro, nuclei con 5 persone o più 400 euro. La somma da spendere negli esercizi convenzionati (solo beni di prima necessità e non voluttuari o alcolici) sarà resa disponibile nell’apposita scheda personale.