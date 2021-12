L’appello (tardivo e inutile) dell’amministrazione comunale: basta rifiuti sul nostro territorio

Il Consiglio regionale riunito ieri ha approvato il piano regionale dei rifiuti della Regione Puglia. In pratica è passato con i voti della maggioranza il piano preparato e approvato dalla giunta regionale. Durante il dibattito nessun consigliere del territorio ionico ha letto la lettera-emendamento inviata ieri stessso ai consiglieri del territorio dal comune di Manduria nella quale si chiedeva una sostanziale moratoria per il territorio messapico già pesantemente compromesso ambientalmente per la presenza di numerosi impianti di trasformazione e accumulo di rifiuti provenienti da ogni parte della regione.

Del tutto inutile, quindi, lo sforzo del presidente della IV commissione consiliare del Comune di Manduria, Agostino Capogrosso, che aveva firmato la proposta di emendamento al piano. Il documento che era stato concordato all’unanimità dal resto dei consiglieri messapici, conteneva la volontà dell’amministrazione comunale di respingere ogni altro insediamento per il trattamento dei rifiuti sul suolo comunale.

La proposta di emendamento inviata non a tutti i consiglieri regionali del territorio, puntava soprattutto a chiedere la non autorizzazione dell’ampliamento della capienza della discarica Mandruiambiente, così come richiesto dalla società, e la cancellazione dal piano della linea Remat (Recupero materiali) che dovrebbe funzionare sullo stesso impianto per almeno altri dieci anni.