A Giuseppe Maggi il premio alla memoria "Per la generosità"

L’infermiere manduriano Giuseppe Maggi, morto prematuramente per una improvvisa malattia, è stato ricordato ieri a Martina Franca nel corso della manifestazione di consegna del «Premio generosità». il “Premio Generosità” giunto all’ottava edizione, viene consegnato alle persone che, segnalate dalle associazioni aderenti al Cav (Coordinamento Associazioni di Volontariato), si sono rese protagoniste durante l’anno di un’azione concreta di particolare generosità nei confronti delle stesse organizzazioni di volontariato: da atti di donazione alla messa a disposizione di competenze, tempo ed energie.

A voler assegnare il premio alla memoria del professionista manduriano che lavorava all’ospedale cittadino è stata l’associazione «Emervol Manduria ODV». Alla toccante cerimonia di ieri erano presenti i familiari di Maggi oltre ad una delegazione della Emervol Manduria.

Questa, invece, è stata la motivazione del premio.

Non abbiamo avuto dubbi su chi avrebbe dovuto avere questo premio. Giuseppe Maggi: un marito, un fratello, un padre, un amico, una persona che ha lasciato il segno del suo passaggio nelle nostre vite, in modi diversi e tutti speciali. Giuseppe era un infermiere di sala operatoria dell'ospedale di Manduria, faceva il suo lavoro con passione e dedizione, non conosceva fatica, svolgeva la sua professione anche in carcere e nelle case di tanti pazienti che si fidavano solo di lui. Un instancabile lavoratore che alla fine della sua lunga giornata lavorativa, affiancava la moglie nella gelateria di famiglia senza minimamente preoccuparsi di non poter riposare abbastanza prima di ricominciare da capo. Chi lo ha conosciuto lo sa, era un uomo vitale, generoso, positivo, non si risparmiava mai per i suoi affetti, era sempre presente, una ventata di allegria per i suoi amici. Quando la vita lo poneva di fronte ad un ostacolo si rimboccava le maniche e lottava senza mai perdere il suo inconfondibile sorriso. Non ci capacitiamo che una persona così non sia più con noi ma il destino aveva per lui dei piani diversi. Quando una persona ha dato tutto se stesso per gli altri il suo ricordo sopravvive nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato. Per questo oggi siamo qui a dargli questo merito e ringraziamo la vita per averci donato la possibilità di averlo conosciuto.