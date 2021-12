"Caro" Babbo Natale: più di mille euro al giorno per il travestimento

Mille e cinquanta euro al giorno. Questa è la cifra che il comune di Manduria pagherà ad una società di Martina Franca per la presenza di un figurante che per 8 giorni dovrà vestirsi da Babbo Natale davanti ad una casetta di legno e due sagome di renna (comprese nel prezzo) che saranno allestite in Piazza Garibaldi.

«La Casa di Babbo Natale», così si intitola l’evento inserito nel cartellone degli eventi natalizi targati Pecoraro, è stata affidata, senza gara, alla «E20 Idea Srl» che percepirà la somma di 8.418. euro.

Il Babbo Natale che nella determina comunale viene definito «attore», dovrà sostare in Piazza, per alcune ore (l’atto non specifica quante), nei giorni 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 dicembre.