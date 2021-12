Puliamo le spiagge anche d’inverno perché «La marina di Manduria non è una pattumiera»

Dieci grosse buste piene di spazzatura di ogni genere che sporcava tratti di spiaggia di Specchiarica e Torre Colimena. È il bottino del gruppo di residenti delle marine manduriane che periodicamente si fanno carico del decoro del litorale.

Ieri mattina, giornata internazionale del suolo, sfidando il vento e il freddo, i volontari guidati dall’ambientalista Vittorio Perrucci hanno raccolto di tutto, oggetti spinti sulla spiaggia dalle maree ma anche tanti rifiuti abbandonati dall’uomo. Plastica soprattutto, ma anche manufatti e sporcizie in genere.

«L'iniziativa è nata per sensibilizzare le persone sul tema dell'abbandono rifiuti; siamo tutti residenti nella marina attenti al territorio e siamo legati all'idea che questi luoghi sono da amare e non da sporcare», scrive Perrucci sui social.

Al termine della raccolta i volontari si sono messi in posa per la foto di rito con i sacchi pieni di spazzatura e un cartello con la scritta «La marina di Manduria non è una pattumiera» indirizzata a chi ha la brutta abitudine di gettare rifiuti senza nessun rispetto per l’ambiente.