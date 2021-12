Anche Di Lauro solidarizza con il maestro Arnò e condanna i cacciatori

Dopo i Verdi di Manduria anche Francesco Di Lauro, noto ambientalista manduriano, rappresentante tarantino del Wwf Italia prende posizione in favore del musicista Ferdinando Arnò, querelato da alcuni cacciatori con cui l’artista aveva litigato per via di una presunta intrusione dei cacciatori nella sua proprietà. Il compositore aveva registrato alcune scene della discussione che ha poi pubblicato su Facebook. Da qui la denuncia a suo carico e di quanti, sul social network, hanno poi commentato coloritamente la vicenda.

«La nostra stessa associazione ha più volte denunciato abusi e soprusi compiuti da questi pseudo sportivi in quell’area – racconta Di Lauro -, l’ultimo circa un anno fa , quando nostri esponenti, transitando per caso sulla Manduria-Avetrana, furono addirittura raggiunti da colpi di fucile che, dal limite del bosco, colpirono l’auto degli stessi, per fortuna senza conseguenze ( il responsabile – spiega ancora l’amb9entalista - fu fermato e generalizzato da agenti del commissariato PS di Manduria).

Proprio l’altro ieri, fa sapere ancora Di Lauro, presso il Centro Recupero Selvatici di Manduria gestito dal veterinario Patrizio Fontana, è giunta una femmina di raro falco pellegrino colpito da arma da fuoco. «O il fantomatico ‘bracconiere’ che i cacciatori tirano in ballo ogni volta ha poteri di onnipresenza – conclude Di Lauro - oppure molti, moltissimi cacciatori, circa le norme che regolano e limitano la caccia, sono, semplicemente e tecnicamente, delinquenti e si abbia per detto con ampia facoltà di prova».