"Solidarietà al maestro Arnò denunciato dai cacciatori", i Verdi Manduria sostengono il musicista

La portavoce dei verdi di Manduria, Anna Mariggiò, esprime solidarietà al maestro Ferdinando Arnò per l’episodio verificatosi nella sua proprietà e che ha visto tre cacciatori armati di fucili assumere comportamenti che Mariggiò definisce «arroganti e prepotenti, credendosi legittimati da un tesserino (neanche esibito) che legittima ad uccidere esseri viventi, per il solo piacere di uccidere».

Per l’ambientalista «la caccia si dimostra, così, ancora una volta, attività pericolosa che degrada l’animo umano svilendolo di dignità tanto da negare l’altrui dignità. Attività pericolosissima – prosegue - se si pensa che solo in piena quarantena, quando nessuno poteva stare a non più di 200 metri da casa, mentre i cacciatori sono stati autorizzati a spostarsi dove volevano, si sono verificati 13 morti e 43 feriti (dati dell’associazione di vittime della caccia stagione 2019/2020), senza contare gli animali».

I Verdi da sempre si sono dichiarati contrari alla caccia in quanto attività ludica «che si svolge a spese della vita di altri esseri viventi, tanto che in passato hanno promosso un referendum per abolirla ed è per questo – conclude la portavoce dei verdi - che sosterremo fino in fondo il Maestro, vittima in questa incredibile vicenda».