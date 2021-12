Un natale da 61mila euro, l'assessore alla cultura si concede un altro ricco cartellone di eventi

L’assessorato allo Sport e Servizio Sociale alla Cultura, Turismo e Spettacolo del comune di Manduria, diretto dal vicesindaco Andrea Vito Mariggiò, ha predisposto un programma degli eventi natalizi avvalendosi della collaborazione di associazioni e operatori culturali presenti sul territorio.

«Allo scopo di fornire momenti di svago e intrattenimento attraverso rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, con l’apporto di artisti, attori e musicisti», si legge nella delibera, è stato deciso di spendere per questo la somma complessiva di 51mila euro.

Ecco di seguito tutto il cartellone degli eventi con le date, gli artisti e il relativo costo. Ai 51mila euro della parte spettacoli, si devono aggiungere altre 10mila euro impegnate per gli addobbi e luminarie sul corso e l'albro in Piazza Garibaldi per un totale di 61mila euro.