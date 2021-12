Il ritorno della Fiera Pessima, 279sima all’insegna del risparmio e della tradizione

La giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via all’indizione di gara per l’affidamento dell’allestimento e gestione della 279sima edizione della Fiera Pessima manduriana che si terrà dall’8 al 13 marzo 2022.

L’esecutivo ha stabilito gli indirizzi per la stesura del capitolato di gara. Si è quindi deciso che questa edizione che riprenderà una tradizione interrotta per tre anni di seguito per la pandemia ma anche per ragioni di natura tecnica e politica, dovrà avere una maggiore “settorializzazione” attraverso l’adeguata valorizzazione degli spazi dedicati ai settori tipici e caratterizzanti dell’economia locale (enogastronomia, turismo, agricoltura e artigianato); una riduzione dei costi a carico degli espositori rispetto agli anni precedenti; una adeguata valorizzazione, nella procedura d’appalto, della coerenza delle soluzioni progettuali proposte dagli operatori economici con la vocazione caratterizzante l’evento fieristico e della presenza di elementi di valorizzazione della realtà locale, delle sue tradizioni e peculiarità culturali e produttive.

Le dimensioni saranno le seguenti: 2.545 metri quadrati al coperto e 1.968 metri quadrati di esposizione esterna.

Le tariffe a base d’asta, sulle quali potranno esserci riduzioni offerte dalla ditta proponente, sono state così stabilite: 45 euro al metro quadrato per uno stand di area espositiva turismo, enogastronomia e ricettività; 39 euro per l’allestimento standard area turismo e artigianato; 45 euro al metro quadro per allestimento area attività complementari al turismo con salone sposi; 39 euro al metro quadrato per area espositiva agricoltura e prodotti tipici.

Per l’area scoperta i prezzi proposti sono: 15 euro al metro quadrato per spettacolo viaggiante e parchi divertimento e per mezzi e attrezzature per l’agricoltura e nuove tecnologie.