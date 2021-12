Tecniche autodifensive femminili nella palestra dell’istituto “De Sanctis Galilei” di Manduria

Come difendersi dalle molestie? A questa domanda, i giovani studenti rappresentanti del liceo “De Sanctis Galilei” di Manduria hanno voluto rispondere direttamente con un evento dimostrativo. Sabato 4 dicembre nella palestra della scuola, si terrà un dibattito e delle dimostrazioni tecniche di autodifesa femminili in collaborazione con Spring Sport ASD - Infinity, Comune di Manduria, Federazione Italiana Krav Maga e Unione Italiana Uisp Sport per Tutti.

Perché sia necessario parlarne e organizzare degli eventi sul tema è retorico, visti i ripetuti casi di violenza di genere presentati sotto diverse forme: aggressioni, scippi, stupri, catcalling, bodyshaming sino al femminicidio. Se è indispensabile fare sensibilizzazione, è altrettanto fondamentale per una donna sapere – tecnicamente – come poter difendersi da attacchi fisici e acquisire maggiore sicurezza.

Esistono diverse strategie per conoscere i concetti di difesa personale, saper individuare un eventuale pericolo e uscire da una situazione critica senza lesioni. Queste sono rappresentate da un mix di arti marziali e sport da combattimento come karate, judo, boxe, kung fu, kick boxing, jujitsu, krav maga, jeet kune do e wilding. Quest’ultimo sport, in particolare, è nato pensando proprio alla difesa personale delle donne: il suo primo elemento fondamentale di autodifesa è l’autostima in cui corpo e mente dialogano per rinforzare la sicurezza del proprio sé. Quella proposta dal liceo manduriano, sarà quindi un’iniziativa orientata a una formazione di natura filosofica e sportiva.

Esistono anche altri strumenti di soccorso in caso di violenze, come le applicazioni su smartphone “Siamo Sicure” o “bSafe” per contrastare molestie e aggressioni. In prima linea, il telefono rosa – 1522 – attivo h24 con operatrici che aiutano e assistono le donne in difficoltà.

Marzia Baldari