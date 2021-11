Il progetto dell’impianto di compostaggio Manduriambiente al vaglio dei consiglieri comunali

Importante riunione oggi pomeriggio della quarta commissione consiliare alle attività produttive ed ecologia con argomento «problematiche Manduriambiente». I consiglieri che compongono l’organismo di controllo e proposta dell’attività amministrativa, affronteranno la questione della richiesta di variazione della Via presentata dalla società che gestisce la discarica sulla strada per San Cosimo alla Macchia.

Si tratta di un’opera muraria, a quanto pare un capannone, previsto nel progetto dell’impianto di compostaggio, simile a quello di Eden 94, che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni della Regione Puglia ma che il comune deve ora sanare con la variante urbanistica.

A quanto pare il responsabile del settore urbanistico ha già opposto delle osservazioni relativa alla presenza di alcune particelle dove è sorta la discarica che non sono state mai espropriate e quindi non di proprietà della società Manduriambiente ma dei legittimi proprietari storici. Questo cavillo offrirebbe la possibilità all’ente Messapico di contrastare i piani della società per azioni. Di questi particolari parleranno oggi i consiglieri della quarta commissione.