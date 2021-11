Un’avvocatessa manduriana giudice della Corte sportiva d’appello di tutta la Puglia

Prestigiosissimo incarico per la giovane avvocatessa manduriana, Maria Giulia Coletto, nominata giudice del Tribunale federale territoriale della Corte sportiva d’appello territoriale della regione Puglia. Unica donna dell’organismo giudicante di secondo grado, la sua nomina è stata decisa direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio nazionale.

La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali. Inoltre giudica su questioni in materia tecnico‐agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

La penalista che è collaboratrice dello studio legale associato Bullo-Micera di Manduria, giudicherà in seconda istanza i delicatissimi casi di contenzioso in materia sportiva che s’innescheranno in tutte le società sportive di qualsiasi livello competitivo della regione Puglia.