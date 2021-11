Visita dell’udito con il “marchio” del comune di Manduria

L’amministrazione comunale di Manduria sta offrendo il patrocinio gratuito ad un’azienda privata specializzata nella vendita di prodotti per l’udito.

L’evento intitolato “Controllo gratuito dell’udito” si terrà domani nella vecchia sede del municipio in Piazza Garibaldi, in locali offerti, si presume gratuitamente, alla ditta in questione, la «Udimed soluzioni per l’udito» di Galatina con sedi in diversi comuni del Salento.

«Ringraziamo il Sindaco e l'Assessore alle Politiche della Salute che hanno concesso il loro supporto a questa iniziativa e invitiamo chiunque si trovi nelle vicinanze a passare a trovarci, anche solo per ricevere informazioni», scrivono i responsabili di Udimed sulle pagine social gentilmente offerte dall’amministrazione comunale compreso il profilo ufficiale di Pecoraro sindaco di Manduria.

Un’analoga iniziativa intitolata “Nonno ascoltami”, è stata fatta alcuni giorni fa in un comune della Asl di Cremona, anche quella con il patrocinio comunale