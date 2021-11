Il vecchio municipio polo culturale, biblioteca e sala convegni: pronto il bando

Sarà pubblicato a giorni il bando di gare per i lavori di ristrutturazione della vecchia sede municipale di Manduria. Il responsabile dell’area tecnica, Claudio Ferretti, ha affidato ieri l’incarico alla L&G Solution S di Foggia per la pubblicazione del bando su un quotidiano nazionale (La Notizia), uno locale (Il Mattino di Puglia e Basilicata) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

I lavori in questione avranno un costo di cinque milioni di euro e riguarderanno l’antico monastero in piazza Garibaldi per decenni è stato sede municipale di Manduria che sarà adibito a biblioteca, sede culturale e sala convegni.

Le risorse necessarie provengono da un finanziamento del Ministero per l’Economia e finanza che risale al 2017.