Anni di piombo, 52 anni fa la morte di un eroe ricordato da un vecchio commilitone manduriano

Si è tenuta ieri a Manduria, nella chiesa di Santa Gemma Galgani, nell’omonimo quartiere, una messa in onore di Antonio Annarumma, agente di polizia di Stato medaglia d’oro al merito civile rimasto vittima nel 1069, quando aveva ancora 22 anni, di un brutale attacco mentre svolgeva servizio d’ordine in una manifestazione.

A volere il ricordo è stato un suo collega manduriano, Pietro Buccolieri, ex poliziotto e collega del povero Antonio e testimone di quei tragici eventi, che ha letto questo toccante ricordo.

«Antonio è stato vittima del dovere negli anni di piombo del 19 novembre 1969. L'agente Annarumma, "Grande Eroe", ha sacrificato la propria vita durante un importante servizio di ordine pubblico per uno sciopero generale nazionale per difendere la Patria e la democrazia. E’ morto al solo fine del bene comune della Nazione. Il Ricordo di questo giovane eroe, mio amico e collega, è un dovere che ci è dovuto per non dimenticare la follia accaduta quel lontano, indimenticabile e maledetto 19 novembre 1969. (Pietro Buccolieri)»