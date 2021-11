L'acquedotto pugliese finanzia la rete idrica e fognante nel territorio manduriano: ecco le strade

Continua l’impegno dell’Amministrazione Pecoraro per una completa urbanizzazione della città, delle sue marine e della frazione di Uggiano Montefusco.

Far ripartire la città di Manduria non è un’impresa facile, gli esiti non possono essere immediati, ma è evidente a tutti che i risultati, volti a far crescere la città, pretesi dal Sindaco e da tutti gli amministratori si stanno concretizzando giorno per giorno.

A tal proposito si informa la cittadinanza che in data 16/11/2021 l’Autorità idrica Pugliese ha deliberato un importante punto riguardante l’urbanizzazione del centro abitato di Manduria, Uggiano Montefusco (frazione di Manduria) e le Marine di Manduria.

Sono state ottenute infatti e finanziate le richieste di lavori per la rete idrica e fognaria per un totale di 11.356 ml (metri lineari).

9.180 ml per la rete idrica interessata dalla città di Manduria e le sue marine, in particolare:

Via delle Tamerici, Via delle Tube Rose, Via Borraco, Via dell’Amore, Via della Marina, Via Chidro, Via Ischia, Via della Marina e fino alla Masseria della Marina, Via dei Lillà, Via delle Mammole, Via delle Acacie, Via Chidro Specchiarica, Via Sicilia, Via 61 bis.

1.093ml di rete idrica per la frazione di Uggiano Montefusco, precisamente nelle vie:

Via Imperiali, Via Santullo, Via Chioccia d’oro, Via Magna Grecia, Via Casaburi, Via Chiusura

di Marta, Via Vespucci, Via Due Giugno, Via F.lli Rosselli, Via Giancane.

1.083 invece i ml interessati dalla rete fognaria per Uggiano Montefusco nelle vie:

Via Imperiali, Via Santullo, Via Chioccia D’Oro, Via Magna Grecia, Via Casaburi, Via

Chiusura di Marta, Via Vespucci, Via Due Giugno, Via F.lli Rosselli, Via Giancane.