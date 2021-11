Ancora disservizi nel ritiro dell’indifferenziato, ma per il comune la colpa è dei cittadini

Nonostante dagli uffici comunali si continui a sostenere l’efficienza del servizio di raccolta della spazzatura, addossando responsabilità ai cittadini-utenti fino a multarli, continuano le segnalazioni che raccontano invece un’altra storia. Anche ieri, in alcuni quartieri della città i bidoncini dell’organico non sono stati ritirati.

La «difformità» in questo caso non centra, non sono stati ritirati e basta. Non si comprende il motivo, molto chiaro, invece, il disagio e il nervosismo delle famiglie costrette a riportarsi il rifiuto in casa che dovranno mantenere per due giorni con gli effetti facilmente immaginabili. Mentre è ancora sopportabile il disagio di chi possiede un cortile o un balcone, si pensi alle tante utenze prive di questi privilegi.

Altri episodi ancora più strani, riportati anche questi ai giornali direttamente dai protagonisti, raccontano sistemi di raccolta molto approssimativa. È il caso raccontato da una famiglia manduriana. Qualche giorno fa la Gialplast non aveva ritirato il sacchetto dell’indifferenziato (senza una ragione, pare) e la signora per non riportarlo in casa (non avendo giardino), ha legato per bene la busta e l’ha lasciata davanti alla propria porta. Il giorno dopo che toccava al ritiro dell’umido, sorpresa: la busta è stata regolarmente ritirata, ma re piena di indifferenziato.