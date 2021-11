Programma natalizio ricco con 30mila euro affidati ai privati

La macchina della cultura della giunta Pecoraro ha pronti 30mila euro da affidare ai privati per la gestione, chiavi in mano, degli eventi per il prossimo natale. Diecimila euro serviranno per gli addobbi e le luminarie ed altri ventimila per l’organizzazione di spettacoli e del mercatino natalizio che si svolgerà dal 6 dicembre al 6 gennaio lungo il corso XX Settembre e centro storico.

Per le luci di natale è stata già pubblicata la determina con gli atti di indirizzo e la somma da spendere, diecimila euro appunto, che saranno affidati all’impresa del settore che, su richiesta e ovviamente senza gara, presenterà l’offerta più soddisfacente.

Per gli eventi e per il mercatino, invece, è stato deliberato un atto di giunta che stabilisce i criteri da rispettare e la somma da investire: ventimila euro. La formula da seguire è quella già collaudata con l’Ultra Moenia Festival di questa estate: il comune pubblica l’avviso e l’azienda o l’impresa o l’associazione presenta un progetto che l’amministrazione comunale sceglierà a suo insindacabile parere e lo finanzierà chiavi in mano.

Il progetto individuato dovrà rispettare i seguenti criteri: «creare occasioni di incontro e socializzazione tra la popolazione per migliorare la qualità di vita della collettività’; rivitalizzare il centro attraverso eventi, iniziative, manifestazioni di richiamo turistico, volti al coinvolgimento non solo della popolazione residente ma anche dei fruitori extra comunali; creare un circuito di collaborazione con le attività produttive, con il mondo associazionistico e con tutti gli attori che. a vario titolo, operano nel territorio comunale per la realizzazione di eventi proposti ai visitatori, siano essi residenti o turisti, che contribuiscano a richiamare l’attenzione sulla città e in particolare sul suo centro storico; realizzare un progetto che vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse iniziative ispirate al tema del Natale con particolare riferimento a percorsi tematici, mercatini tipici, prodotti dolciari del Natale che uniti alla programmazione di attività di animazione e intrattenimento ed eventi siano indirizzati a beneficio della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti». Per realizzare tale progetto, la giunta ricorrerà all’individuazione di un soggetto esterno.