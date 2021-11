Spazzatura differenziata male, l’amministrazione adotta nuove misure

Proseguono senza sosta i controlli rigorosi della Polizia Municipale sul territorio comunale di Manduria al fine di individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni dei rifiuti e degli errati conferimenti, entrambi elementi che sinora hanno pesato negativamente sulla raccolta differenziata. Così l’amministrazione comunale annuncia l’emissione di una nuova ordinanza che ribadirà ancora una volta le corrette metodologie e i tempi di conferimento di tutti i rifiuti.

Nel frattempo gli amministratori hanno avuto un incontro con le associazioni di categoria del commercio per condividere la nuova ordinanza che sarà successivamente pubblicata e divulgata alla cittadinanza. Anche le scuole scenderanno in campo. Nelle prossime settimane prenderanno il via le attività di formazione degli studenti e delle studentesse in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Al fine di diffondere capillarmente le nozioni fondamentali del servizio di igiene urbana sono stati già calendarizzati incontri con le Utenze Non Domestiche e con le associazioni di categoria.

«Attraverso un puntuale coinvolgimento della popolazione – si legge in un comunicato stampa - si auspica un’ulteriore inversione di rotta che permetta al territorio di Manduria di migliorare sensibilmente il proprio rapporto con la raccolta differenziata, con conseguenti benefici per l’ambiente circostante e per il decoro della città. Con l’impegno di tutti si possono raggiungere risultati importanti: soltanto nella giornata di giovedì 4 novembre – conclude la nota - è stato registrato un incremento di 30 quintali nella raccolta della frazione della plastica».