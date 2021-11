La “Notte di San Martino” al Parco Malorgio

Sempre questa sera alle ore 19 l’azienda agricola Malorgio organizza in collaborazione con il nostro giornale, la prima “Notte di San Martino”. Ingresso libero nel giardino dei Messapi con degustazione di vin brulé, grigliate, musica el gruppo PizzikaTundy e showcooking di mozzarelle del caseificio Stella.

La serata si svolgerà in via Celestino Scarciglia, 64 - angolo via Michele Greco a Manduria - e sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook della Voce di Manduria. L’ingresso alla serata dalle 19.00 è gratuito con obbligo di green pass.

Necessaria la prenotazione tavoli ai numeri 3807344293 o 3932933596.