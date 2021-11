Il comune ripristina i cavi elettrici rubati della pubblica illuminazione

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro, rende noto alla cittadinanza che sono ripresi i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione della città. Parliamo dei numerosi km di cavi elettrici della pubblica illuminazione, che attraverso atti vandalici, sono stati rubati, subito dopo la posa in opera, nel mese di giugno. I suddetti lavori sono ripresi dalla via per Maruggio e proseguiranno nei prossimi giorni per la riattivazione completa dell’illuminazione.

Il sindaco inoltre rende noto alla cittadinanza che i percettori del reddito di cittadinanza in questi giorni sono impegnati nella pulizia dell’intera area del parco archeologico di Manduria.

Sono stati ripuliti gli interni del parco, i marciapiedi da erbacce e rifiuti e l’intera area esterna. Proseguono a vele spiegate pertanto, i lavori affidati ai percettori RDC e prosegue spedita la collaborazione tra questi ultimi e l’Amministrazione per rendere la nostra città pulita e ordinata.

A cura dell’Ufficio di staff del sindaco