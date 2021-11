Jonathan Tieni confermato al timone della Lega Navale di Torre Colimena

Domenica 7 novembre si sono tenute le elezioni dei nuovi organi collegiali della Lega Navale di Torre Colimena. L’evento ha visto contrapposte due liste di candidati, quella del presidente uscente, il torrese Jonathan Tieni e la lista del suo predecessore Davide Giusi.

Al termine dello sfoglio i consensi per la lista Jonathan Tieni sono stati ben 197 contro i 71 della lista Davide Giusi. Il Presidente di seggio, Emilia Tarantini, ha così confermato il presidente intorno alle ore 17 dopo una affluenza da record per la sezione, ben 272 votanti su circa 360 Soci.

Riconfermati nel direttivo di Tieni che a 33 anni mantiene saldo il suo primato di presidente più giovane d’Italia, i consiglieri Massimiliano Nigro, Luca Ciccarese, Valerio Augurio, Crisostomo Giuseppe, Walter Di Bari e Pietro Patrini. Rientrano in squadra, ma già precedentemente consiglieri in altri mandati Graziano Fronda e Malandrini Pietro, i loro supplenti saranno Leonardo Colucci, Vito Spagnoletti e Domenico Quarta.

Vittoria di misura quindi, maturata da una crescita esponenziale della Sezione che in questo passato triennio che da 206 è passata a 360 appartenenti.

Una gestione di tutto rispetto, che è andata ben oltre l’ordinario, dai soccorsi in mare sotto la guida della Capitaneria di Porto, all’istituzione del Nucleo Ambientale in intesa con Riserve Naturali LTO, al protocollo d’intesa con WWF per la protezione delle tartarughe marine.

Proiezioni su vari scenari del sodalizio che nello scorso mandato hanno motivato tantissimi a sottoporre il proprio tesseramento e prestare la propria opera per il bene del territorio di Torre Colimena.

Degno di nota il gruppo Diving della Sezione che continua a crescere, sotto la guida di Alessandro Adriano, eletto in questa tornata al ruolo di Presidente dei Revisori dei Conti di Sezione.

Dichiarazione Tieni Jonathan: Un risultato eccezionale quanto inaspettato, dobbiamo tutto alla collettività e a chi crede in noi, abbiamo guidato la Sezione per tre anni di cui due flagellati dalle restrizioni Covid che non ci hanno dato modo di realizzare molti dei progetti iniziali, in cantiere sono rimasti fermi purtroppo, l’istituzione di altri gruppi di attività a massimo coinvolgimento sociale, così come il potenziamento e rinnovo infrastrutturale dei beni demaniali in concessione. Ma nonostante tutto è andata alla grande e spero che potremo crescere ulteriormente dando un’immagine alla Sezione che non sia improntata principalmente sul diporto ma in molteplici scenari così come Lega Navale Italiana istituisce.

Dichiarazione Massimiliano Nigro: “Risultato davvero emozionante, sono attivo nella Sezione da circa un trentennio, mai avevamo avuto un’assemblea elettiva così intensa e popolata! Siamo giunti ad un’ottima quanto qualificata immagine della Sezione, ed è davvero merito di tutti quanti, il nostro iniziatore e primo Presidente della Sezione di Torre Colimena, Cosimo Prisciano, non più tra noi, sarebbe orgoglioso di vedere dove siamo arrivati. Ci aspettano altri tre anni in cui continueremo a perseguire tutti gli obiettivi possibili, così come abbiamo fatto finora, con il massimo impegno investendo il meglio di noi stessi”.

Significativo il consenso ricevuto da Tommaso D’Ippolito eletto con 104 preferenze come Presidente del Collegio dei Probiviri, sarà affiancato da Cosimo Lamusta, Antonio Micelli e Piero Fella.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha visto eleggere Presidente Alessandro Adriano con 74 preferenze, al suo seguito ci saranno Giovanni Laporta, Salvatore Trono e Cosimo Caniglia.