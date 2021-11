La “Notte di San Martino” al Parco Malorgio, mozzarelle, vin brulé, grigliata e pizzica

Al via la prima edizione della “Notte di San Martino”, giovedì 11 novembre al Parco Malorgio. In collaborazione con La Voce di Manduria, l’azienda agricola Malorgio organizza una serata da trascorrere nella loro splendida location sorseggiando vin brulé e assistendo allo showcooking di mozzarelle offerto dal caseificio Stella, il tutto a suon di tamburello e pizzica con il gruppo PizzikaTundy.

L’insolito autunno è pienamente arrivato, le foglie si sono ingiallite, le botti del vino novello sono state aperte e le castagne pronte per essere abbrustolite nella ricorrenza di San Martino. La campagna olearia è, infatti, iniziata e quale migliore occasione per godere dei piaceri della buona tavola se non trascorrendo una serata con dell’ottimo vino rosso, caldo e aromatizzato, da abbinare a una fumante grigliata. Saranno i PizzikaTundy a riscaldare giovedì l’atmosfera del Parco Malorgio con chitarra, tamburelli, voce e fisarmonica. Il gruppo, composto da Marcello Caforio in chitarra e voce, Gregorio Palummieri alla fisarmonica, Vincenzo Cuomo al tamburello e in voce e al ballo Rosanna Sabatelli e Natascia Adduci, riprende e conserva le tradizioni arbëreshë di San Marzano di San Giuseppe. Il paese è, infatti, un antico centro pugliese che ha conservato lingua e cultura albanese pre-ottomana. Il nome PizziKaTundy riprende l’originale “Pizzica – Katundy”, ossia la pizzica di paese, con un repertorio che mescola pizziche e tarante ad arrangiamenti popolari arbëreshë.

La serata si svolgerà in via Celestino Scarciglia, 64 - angolo via Michele Greco a Manduria - e sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook della Voce di Manduria. L’ingresso alla serata dalle 19.00 è gratuito con obbligo di green pass. Necessaria la prenotazione tavoli ai numeri 3807344293 o 3932933596.

Marzia Baldari