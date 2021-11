Spazzatura invade le strade; ci si mette anche il vento

Il forte vento che ieri notte ha invaso il territorio messapico, ha creato non pochi disagi ai cittadini manduriani. Il mercoledì secondo il regolamento della raccolta differenziata vengono riposti all'esterno delle abitazioni i rifiuti contenenti materiale plastico.

Fin qui tutto nella norma, se non ci fossero state queste raffiche così forti che In molte zone specie quelle più esterne come via per Uggiano, via per Maruggio , via per Avetrana, ma anche nelle zone centrali dove rifiuti di varie dimensioni ed anche qualche cassonetto, sono stati scaraventati al centro strada creando veri e proprio ostacoli molto pericolosi per gli automobilisti notturni, ignari del rischio.

Va anche detto che spesso la carenza di illuminazione pubblica rende il tutto ancora più grave. Per non parlare dei cumuli di spazzatura «non conforme» presente ancora agli angoli di alcune strade.

Pierpaolo Stano