Il comune censisce i chioschi vecchi e individua le aree per quelli nuovi

L’amministrazione comunale ha dato mandato ai responsabili dei diversi uffici, vigilanza, urbanistica e attività produttive per una ricognizione dei chioschi inutilizzati presenti sul territorio comunale, marine comprese, e di nuove are che potrebbero essere di interesse commerciale da destinare all’istallazione di “food truck” veicolo per il cibo da strada (chiosco-furgone mobile: camioncino, triciclo, quadriciclo e veicoli simili) e in generale per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al momento, si legge nell’atto in questione, non è presente nella programmazione territoriale comunale uno strumento atto a individuare aree pubbliche da destinare a posteggi che consentano l’occupazione da parte dei cosiddetti cibi da strada ai quali al momento è consentita unicamente la somministrazione itinerante.

«E’ intendimento della Amministrazione – si legge - procedere ad una precisa programmazione delle esigenze territoriali e che, pertanto, tale ricognizione dovrà permettere di disegnare specificamente la situazione fattuale esistente e l’eventuale individuazione di nuove aree per i fabbisogni commerciali».