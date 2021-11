Giannuzzi senza medici, per coprire i turni la Asl si rivolge ai privati

L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria sempre più nel caos. I reparti di ortopedia e pronto soccorso, in particolare, non hanno più medici a sufficienza per garantire i turni. Per questo la Asl ha deciso di affidarsi al mercato libero privato mettendo a gara 40 turni notturni da 12 ore (30 per l’ortopedia e 10 per il pronto soccorso), per la somma complessiva di 50mila euro.

La situazione da codice rosso per i due servizi è figlia di una cronica carenza di organico aggravata dalle dimissioni in blocco e dal pensionamento dell’ultimo periodo che non consente di assicurare la continuità dei livelli minimi di assistenza.

Stabilita anche la paga da garantire ad ogni specialista pari a 105 euro l’ora. All’avviso di prossima pubblicazione potranno partecipare le ditte iscritte alla camera di commercio nella categoria di pertinenza (praticamente le cliniche e studi privati) che saranno invitate a formulare offerta. Si aggiudicherà la gara l’impresa che presenterà l’offerta più vantaggiosa rispetto al valore posto a base d’asta di 50mila euro.