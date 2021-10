“Premio Mandurion? No, grazie”, Tommasino risponde ad Arnò

Non è piaciuta al giudice Giuseppe Tommasino la presunta assegnazione alla sua persona del premio Mandurion che secondo il compositore Ferdinando Arnò sarebbe stata proposta da Euprepio Leone, presidente della banda Franco Erario che gestisce il premio.

Il maestro Arnò che lamentava la sua esclusione da tale decisione nonostante ricopra il ruolo di presidente onorario della stessa associazione bandistica, non gradirebbe il riconoscimento al giudice definendolo “un politico” preferendo invece assegnare il premio al musicista manduriano, Carlo Mezzano.

Piccata la replica di Tommasino che commenta così la notizia apparsa su La Voce di Manduria.

«Apprendo solo ora – scrive - di essere stato indicato quale candidato ad un premio cittadino. Ringrazio con profonda riconoscenza coloro che hanno pensato alla mia persona – aggiunge il giudice - ma, come accaduto in altre occasioni, avrei rifiutato il riconoscimento in questione perché ritengo davvero di non aver meriti di sorta. Penso di aver così rasserenato il maestro Arno'. Mi associo al suo auspicio – prosegue lo scritto -, ma non posso fare a meno di censurare la di lui superficialità ravvisabile nella asserita preclusione nei confronti dei politici (non mi sento di appartenere a tale categoria). Io penso che non possiamo fare a meno della politica: da essa dipende il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ovviamente – conclude -, vi sono vari modi di interpretare un ruolo politico».