Trasporto e cura di cani e gatti da codice rosso, servizio aggiudicato con un ribasso dello 0,1%

Con un ribasso dello 0,1%, l’ospedale veterinario Croce Azzurra di Taranto si è aggiudicato l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di trasporto, ricovero, mantenimento e cura di cani e gatti randagi non di proprietà del comune di Manduria.

La struttura di proprietà del dottore veterinario Luca Laporta è stata l’unica a presentare l’offerta aggiudicandosi il servizio per la somma di 18.981 euro per il biennio. La convenzione prevede l’assistenza non di competenza della Asl veterinaria degli animali feriti o malati ricoverati nel canile sanitario comunale.