Premio Mandurion, la polemica del presidente onorario:  “Purchè non sia un politico"

Non è stato ancora annunciato il nome del personaggio a cui verrà assegnato il quarto «Premio Mandurion» che già fioriscono polemiche. Ad accenderle è proprio il presidente onorario dell’associazione curatrice del premio (Banda Franco Erario), il maestro e compositore Ferdinando Arnò il quale, ignaro di tutto, esprime il suo sgomento per l’antipatico mancato coinvolgimento. «Non ero stato informato di questa sorpresa e sì che sono il presidente onorario», scrive su Facebook il musicista che proprio ad alcuni componenti della Banda Franco Erario ha recentemente dato visibilità inserendoli tra i musicisti di alcune pubblicità nazionali da lui musicate ed arrangiate.

Arnò sempre sui social svela dei retroscena pertinenti proprio alla scelta del premio. «Prima delle vacanze – racconta l’artista -, ci eravamo incontrati insieme a Euprepio Leone, presidente della Banda Franco Erario il quale proprio per il “Premio Mandurion”, suggerì il nome di Giuseppe Tommasino. Io – prosegue Arnò - avevo appunto proposto di premiare musicisti/artisti, oltre al fatto che due Tommasino in fila mi sembrava un pochino sopra le righe». Il compositore si riferisce al primo premio Mandurion assegnato a Walter Tommasino, padre del giudice Giuseppe. In alternativa Arnò aveva proposto Carlo Mezzano, musicista manduriano marito di Minnie Minoprio che, contattato, fa sapere Arnò che si fece carico di questo, aveva accettato con entusiasmo. «Spero solo che la sorpresa sia un musicista, non un politico», conclude il compositore che insiste sulla scelta di un artista: «Sarebbe splendido – scrive - se premiassero Carletto Mezzano e nel frattempo riuscire a rimettere assieme la band dei Morgans con Tony Guerriero; e poi un nuovo e smagliante Festival dei Messapi».