Concorsi pubblici, due posti per laureati e uno per diplomati al municipio di Manduria

L’amministrazione comunale assumerà tre nuove figure a tempo indeterminato nel proprio organico. I ruoli da ricoprire sono: un vice comandante della polizia municipale, un impiegato contabile (istruttore direttivo) di categoria “D” e un impiegato contabile (istruttore amministrativo) della categoria C1.

I titoli di studio richiesti sono: per vice comandante il diploma di laura specialistica in giurisprudenza e almeno due anni di esperienza lavorativa nella qualifica di agente di polizia locale con decreto di pubblica sicurezza; per istruttore direttivo il diploma di laurea specialistica in economia e commercio o equipollenti; per istruttore amministrativa il diploma di scuole superiore di un corso di studi di durata quinquennale. A breve saranno pubblicati i relativi bandi con le scadenze e le indicazioni per la partecipazione ai concorsi.