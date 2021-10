Green pass e vaccinati, a Manduria ne mancano ancora molti

Due manduriani su dieci di età compresa dai 12 anni in su non hanno ancora fatto il vaccino contro il coronavirus. Molti di più quelli che hanno fatto solo una dose. In percentuale, l’81% dei «vaccinabili» ha fatto almeno una dose. Questo quando da ieri il green pass è diventato obbligatorio quasi ovunque.

Non si segnalano problemi agli ingressi dei luoghi di lavoro pubblici. I dipendenti del comune e i vigili urbani sarebbero tutti vaccinati compresi i dipendenti delle ditte esterne. All’ospedale Marianna Giannuzzi pare che i controlli non siano ancora partiti nonostante ci siano alcuni dipendenti non vaccinati per scelta e non sospesi dal servizio. Le scuole ieri non hanno fatto lezioni per via delle assemblee sindacali preorganizzate per cui non è dato sapere la situazione vaccinale del personale scolastico.

La situazione in provincia

In provincia di Taranto la percentuale dei residenti (maggiori di 12 anni) vaccinati con almeno una dose ha superato l’83%. Nel capoluogo, è vaccinato con almeno una dose l’83,9% dei residenti maggiori di 12 anni; sul versante orientale, a Manduria l’81%, Avetrana l’85,7%, Fragagnano l’82%, Lizzano l’80,7%, Maruggio il 79,1%, Sava l’80,4% e Torricella il 78,5%.