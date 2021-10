Il 15 ottobre 2021 presso la Masseria Cuturi si svolgerà il Cuturi MediHealth, una giornata interamente dedicata alla scoperta della Dieta Mediterranea, dei suoi benefici per la salute e per l'ambiente, organizzata insieme alla Fondazione Dieta Mediterranea, in collaborazione con l'Università di Palermo e l'Università di Padova.

L'evento si articolerà in una serie di attività esperienziali che si svolgeranno in MasseriaI: dalla raccolta delle olive alle passeggiate nelle vigne, quindi momenti di convivialità e di approfondimento, a cui prenderanno parte la prof.ssa Stefania Maggi, presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, la prof.ssa Ligia Dominguez, ordinaria all'Università di Palermo, il prof. Andrea Curioni, docente e già presidente del corso di laurea "Italian food and wine" dell'università di Padova, il Sindaco dr.Gregorio Pecoraro, l'avv. Lorenza Cracco per Masseria Cuturi, e lo Chef Giannico Carruggio, del ristorante Don Tumà, che curerà anche la parte dei laboratori di cucina.

Particolarmente importante sarà l'uditorio: gli studenti del corso di laurea Italian Food and Wine dell'Università di Padova, impegnati nella quarta edizione del tour didattico in Puglia, alla scoperta dei tesori della Dieta Mediterranea.

Il corso intende formare esperti in eccellenze agroalimentari e gastronomiche italiane, e coinvolge studenti provenienti da diverse parti del mondo (USA, Canada, Australia, Giappone, paesi dell'Est e Nord Europa, Turchia per citare i principali) che diventeranno ambasciatori del Made in Italy.

L'iniziativa riveste particolare importanza in quanto coincide con l'apertura di una sede territoriale della Fondazione Dieta Mediterranea a Manduria, scegliendo Masseria Cuturi quale luogo ideale di insediamento, alla luce delle importanti prospettive di crescita per il territorio.