“Il sindaco continua ad escluderci”, la denuncia delle associazioni di protezione civile

Cronaca Madonnaro di Oria morto a Lecce, si indaga per omicidio

Chi non lo conosceva a Lecce o chi non aveva mai visto le immagini sacre da lui tratteggiate sulle vie del centro? Leonardo Vitale, di Oria, era solito stazionare sulla centralissima via Trinchese in prossimità del Teatro Apollo a Lecce e dedicarsi alla sua arte. Tuttavia,