“Rifiuti non conformi senza controlli”, peggiora la differenziata in città

Controlli più severi sulla differenziazione dei rifiuti domestici stanno aggravando la già problematica raccolta della spazzatura in città. Ieri in diversi punti di Manduria i contenitori dell’organico non sono sati ritirati perchè giudicati non conformi. Si è quindi tornati alla verifica dei contenitori che devono essere biodegradabili ed anche al contenuto degli stessi.

A quanto pare i dipendenti della Gialplast avrebbero avuto l'ordine di un controllo più serrato sulla regolarità del conferimento ma che in alcuni casi segnalati avrebbero «esagerato» applicando l’etichetta della non conformità senza nemmeno guardare il contenuto.

Molte famiglie sono così state costrette a rientrare in casa il rifiuto rinviando il conferimento di qualche giorno. A meno che, come starebbe accadendo, non si decida di gettare tutto nell’indifferenziato evitando così brutte sorprese. Un motivo in più per peggiorare lo stato di scarsa differenziazione della spazzatura che pone Manduria agli ultimi posti tra i comuni della provincia di Taranto.

Proprio di questo parla il commento del consigliere comunale di minoranza, Domenico Sammarco. «Continuiamo ad essere la "cenerentola" della raccolta differenziata con percentuali davvero imbarazzanti – scrive il progressista -, a causa di un'amministrazione dedita all'immobilismo anziché a controllare che le aziende di raccolta svolgano il lavoro effettivamente come da capitolato. Insomma – conclude Sammarco -, il vantato controllo amministrativo che tanto si proclamava in campagna elettorale è svanito come neve al sole, lasciando trasparire l'incapacità politica di governare questa nostra Città».