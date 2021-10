Confcommercio presenta il bando Gal Terre del Primitivo dedicato alla ristorazione

In occasione dell’uscita del nuovo Bando G.A.L. Terre del Primitivo B 4.5 (Versione 2) intitolato “La valorizzazione della produzione tipica locale attraverso la catena della ristorazione”, Confcommercio Manduria organizza un incontro di presentazione e approfondimento dedicato a tutti i suoi soci.

L’appuntamento è per domani mercoledì 13 ottobre, ore 16, nella sala convegni del Gal, in via Ludovico Omodei n. 28 a Manduria: interverranno, per illustrare le opportunità di questo bando il Presidente del G.A.L., Dario Daggiano, la Direttrice Rita Mazzolani, il Direttore di Confcommercio Taranto, Tullio Mancino e gli animatori del G.A.L. Enza Merico e Michele Pesare.

Il Bando B 4.5 è dedicato al mondo della ristorazione e degli agriturismi con l’intento di chiudere in maniera efficace e propositiva l’intera filiera agroalimentare, creando una rete di ristoranti tipici in grado di saper proporre ai clienti i sapori ma anche i saperi della nostra terra e puntando così anche sul trend del turismo enogastronomico e della scoperta e riscoperta dei prodotti a km 0 in crescita esponenziale negli ultimi anni e nonostante l’effetto Covid. Inoltre, la partecipazione a questo bando rappresenta una importante opportunità di crescita e sviluppo per le imprese di tutti quei comuni che afferiscono al G.A.L. Terre del Primitivo, ovvero Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria e Torre S. Susanna poiché prevede sino al 50% dell’investimento ammesso a finanziamento con fondo perduto.

Il nuovo bando G.A.L. Terre del Primitivo: una concreta possibilità di sviluppo delle nostre aziende e del nostro territorio tutto.

L’incontro si terrà nel pieno rispetto delle normative anti contagio da Covid-19: i partecipanti dovranno essere muniti di GreenPass così come previsto dalla normativa vigente.