Il business della spazzatura abbandonata: i “lavori extra” portano 51mila euro alla Gialplast

La cosiddetta “raccolta suppletiva dei rifiuti solidi urbani” è costata al comune di Manduria 51mila euro che sono finiti nelle casse della Gialplast, l’impresa che si occupa dell’igiene urbana della città. Si tratta della spazzatura abbandonata sulla litoranea e nelle arterie principali delle marine manduriane.

Quella, per intenderci, che veniva ammassata dagli incivili ma anche da chi, non trovando i famosi cassonetti fatti sparire per volontà dell’amministrazione comunale, è stato costretto (in alcuni casi anche invitato dagli addetti ai lavori) ad abbandonarla agli angoli dove periodicamente il personale Gialplast andava a raccogliere non certo gratuitamente.

Nel computo dei 51mila euro, così come è stato stabilito dal responsabile della regolarità del contratto, il dottore di agraria, Andrea Occhilupo, rientra anche la raccolta extra dei rifiuti del centro storico di Manduria e il protrarsi della raccolta porta a porta nelle marine sino al 30 settembre oltre alla pulizia delle spiagge nel periodo dal 16 al 30 settembre. Tutti interventi extra non previsti nel capitolato che vengono di volta in volta concordati da Occhilupo sentito il responsabile comunale del settore ambiente.