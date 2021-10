Avvio della mensa scolastica, le regole per aderire

L'amministrazione comunale di Manduria ha avviato in data 04 ottobre 2021 il Servizio di Ristorazione scolastica per gli alunni delle Scuole dell'infanzia di Manduria.

Il Servizio verrà espletato dalla Ditta affidataria nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di contagio da SARS COV 2.

Le iscrizioni al predetto servizio sono aperte sino al 31 ottobre 2021, e devono essere espletate on line, secondo le modalità previste dall'avviso pubblicato sul sito del Comune di Manduria, accedendo al seguente link: www.schoolesuite.it/default1/manduria/

Sul sito istituzionale è inoltre consultabile l'informativa relativa alle modalità di pagamento del servizio mediante PagoPa e il Manuale operativo per l'accesso all' App "Spazio Scuola".

(Nota stampa dello staff del sindaco)