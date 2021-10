“Digitalaido” L’App per dire Sì alla donazione degli organi in occasione del libro di Albertini

Questa sera in piazza Garibaldi sarà presentata “Digitalaido”, la nuova applicazione che permette a tutti gli utenti di poter aderire alla donazione dei propri organi attraverso identità e firma digitale. È Aido di Manduria, l’associazione per la donazione degli organi, a promuovere la virtualizzazione del consenso attraverso una nuova applicazione e anche un nuovo sito. Dalle 18.00 di oggi saranno Mari Malorgio, presidente del gruppo comunale Aido di Manduria e Giuseppe Dimonopoli, presidente provinciale Aido di Taranto, a intervenire per lanciare il progetto digitale e sensibilizzare i cittadini presenti alla donazione.

“Niente più morti in lista d’attesa” è, infatti, lo slogan di speranza dell’associazione che sarà lanciato in concomitanza della presentazione del libro di Demetrio Albertini e Gino Capone. La scelta non è casuale, Capone, sceneggiatore brindisino che vive a Roma, ha collaborato con Aido omaggiandola con un cortometraggio di sensibilizzazione verso la donazione, “Il cielo può attendere”. Corto che, puntualmente, l’associazione ripropone ai suoi eventi e, soprattutto nelle scuole.

Se c’è una cosa che il lockdown ci ha insegnato, è che il digitale ci può essere di grande aiuto, soprattutto se si tratta di semplificazione della burocrazia. E' proprio grazie a Digitalaido, che l’associazione snellisce e velocizza le procedure di consenso alla donazione. Attraverso lo Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale e con la firma digitale, dire sì diventerà ancora più semplice. L’applicazione permette, inoltre, di accorciare i lunghissimi, e spesso fatali, tempi di attesa per il trapianto di organo.

Aido si occupa da tanti anni di diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, e la scelta di spingere i cittadini a dire sì è un invito costante alla riflessione e alla volontà di fare una scelta importante che cambia il destino di un altro essere umano che attende un trapianto. Per qualsiasi dubbio e chiarimento, l’associazione è aperta a tutti i chiarimenti; la sede si trova a Manduria, in via Roma 44.

