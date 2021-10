L’occasione perduta dello scheletro gigante di San Pietro. Tarentini: "chi vuole scavare con noi?"

Sta suscitando stupore ed anche delusione la notizia del misterioso gigante (uno scheletro di due metri), sepolto mille anni fa a San Pietro in Bevagna e portato alla luce e ricoperto nel 2004 dopo gli scavi per il restauro degli alloggi dei pellegrini della vicina chiesa.

Quasi tutti i commentatori si chiedono perché una scoperta simile, portata alla ribalta solo oggi, non è stata pubblicizzata e studiata come meritava. Della sua esistenza si è saputo solo ora grazie alla pubblicazione della foto dello scheletro da parte dell’imprenditore Gregorio Tarentini, titolare dell’impresa che all’epoca ha eseguito gli scavi per conto della Soprintendenza.

Il commento

«Dopo 17 anni – è il commento dell’imprenditore del vino, Gregory Perrucci - un ritrovamento archeologico straordinario ci viene raccontato dal titolare di una ditta di scavi autorizzata presente all'evento. Una delle milioni di occasioni sprecate per far appassionare la gente (che finanzia la ricerca) alla Cultura del proprio Paese; una scoperta di questo genere – aggiunge Perrucci - va condivisa e non lasciata nei cassetti né del pubblico, né del privato. Su reperti di gran lunga minori – conclude l’imprenditore -, in altre parti del mondo costruiscono storie, attrazioni, turismo, bellezza, cultura; noi invece li lasciamo marcire in maniera indolente».

Sempre sui social ieri è comparsa poi una proposta, una provocazione forse, del testimone e protagonista di quella prodigiosa scoperta. Ed ecco cosa scrive Tarentini: «Qualora ci fossero persone disposte a partecipare ad un progetto di archeoturismo, e cioè scavare insieme con noi, fatemelo sapere, io sono disponibile, conosco i siti a colpo sicuro».