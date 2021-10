Ottobre di lavori al cimitero, l'appuntamento annuale del sindaco

Ad ottobre dello scorso anno aveva fatto strappare le erbacce ai bordi dei viali e fatto montare i deliziosi puttini dell’amore all’ingresso. Puntuale anche questo ottobre il sindaco di Manduria prepara il cimitero per il prossimo mese dei defunti.

Questa mattina il primo cittadino ha fatto un sopralluogo nel luogo sacro facendo fotografare i cantieri in corso dove sono in opera i lavori per sistemare gli intonaci caduti e tagliare l’erba nella parte nuova del cimitero.

«Il cimitero comunale – scrive Gregorio Pecoraro in un comunicato stampa diffuso dal suo staff - è stato abbandonato per un lunghissimo periodo, pertanto gli interventi di cui richiede sono tanti e necessitano di interventi a lungo termine. Resta, ad ogni modo, una delle priorità dell’Amministrazione». (Nelle immagini le foto inviate in redazione dal sindaco).