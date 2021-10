Memorie e Sapori in tour con la Proloco

Si chiama “Memorie e Sapori in tour” la proposta progettuale relativa all’Avviso anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco, approvata e ammessa al finanziamento dalla Regione Puglia, che nasce dalla collaborazione sinergica tra le Pro Loco dei comuni di Maruggio, Manduria, Sava, Fragagnano e San Marzano di S. Giuseppe. L’iniziativa è espressione dei princìpi e dei valori di una rete associativa che intende ottimizzare il coordinamento tra le realtà di volontariato iscritte all’UNPLI, dedite alla promozione delle rispettive aree in ambito turistico, culturale e sociale, che operano in un’ottica di qualità, inclusività e sostenibilità affinché sia i visitatori che i residenti si sentano protagonisti di un percorso di conoscenza, tutela e valorizzazione territoriale.

Domenica 3 ottobre 2021 l’evento, organizzato dalla Pro Loco di Manduria, toccherà una delle zone più suggestive del territorio messapico. Il punto di ritrovo è alle ore 9.00 presso l’azienda agricola TOSTINI NUOVA per trascorrere una mattinata immersi nella natura. Per l’occasione è prevista un’escursione guidata durante la quale i partecipanti avranno la possibilità di attraversare un’area caratterizzata dalla tipica macchia mediterranea alla ricerca delle “specchie”, antenate delle torri, manufatti dalle origini remote realizzati a secco da cumuli di pietre calcaree ed utilizzati a scopo difensivo per il controllo e l’avvistamento a distanza. La passeggiata proseguirà tra gli incantevoli uliveti e vigneti che circondano la masseria e che possono considerarsi, a tutti gli effetti, i principali fautori della ricchezza della nostra terra, in passato come oggi. A seguire, un momento esperienziale multisensoriale con le degustazioni di prodotti caseari tipici della tradizione culinaria locale a corredo delle note dei Sarchiatoria, la cui pizzica concluderà la mattinata definendo un’esperienza immersiva ideale a far rivivere il clima di una festa popolare salentina in cui il ballo è, da sempre, ingrediente fondamentale.

La partecipazione, gratuita, è aperta a grandi e piccini. Vi ricordiamo che per aderire all'evento è obbligatoria la prenotazione allo 099.9796600 oppure al 338.3898058, per garantire il rispetto delle norme anti Covid-19. Per prenderne parte è necessario essere in possesso del Green pass o della certificazione di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.