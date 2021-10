Per il comune la stagione estiva è già finita, ma nelle marine ci sono ancora centinaia di famiglie

In un recente comizio tenuto in Piazza Garibaldi, il sindaco Gregorio Pecoraro invitava i gestori di attività commerciali nelle marine a resistere e di rimandare il più possibile il momento della chiusura per allungare così la stagione e gli affari. È di ieri invece la notizia che per il servizio di raccolta rifiuti lungo la costa, la stagione è già finita.

La Gialplast, società che gestisce il servizio di igiene urbana, ha interrotto il rapporto con il personale stagionale restando con solo tre unità che dovranno garantire il servizio in tutte le marine ancora abitate.

«Sapete quante famiglie ci sono ancora su tutto il litorale manduriano? Moltissime. E sapete quanti operatori ci saranno da oggi in poi per garantire il servizio porta a porta? Solo tre». È la denuncia del consigliere comunale Mimmo Breccia che immagina già come saranno le strade delle località estive: «bidoncini pieni di spazzatura ovunque».